Velejador conversa com Helô sobre o assunto e avisa que tomou sua decisão

Por: GShow

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h46 - Novelas

Depois de falar com Yara (Emanuelle Araújo), Helô (Cláudia Abreu) decide conversar com Pedro (Reynaldo Gianecchini) sobre ele ir a Luanda para conhecer sua filha. "É muito triste ver você sofrendo pelos cantos!", ela comenta. O velejador diz que tem pensando muito na menina e avisa: "Que bom poder me abrir com você, porque eu tomei uma decisão! Vou a Luanda conhecer a Stelinha!".

