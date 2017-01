Fiéis comparecem em massa à 1a novena do Perpétuo Socorro de 2017

Por: O Liberal

Em 04 de janeiro, 2017 - 07h26 - Belém

Mais de 55 mil pessoas de diferentes idades compareceram, ao longo do dia de ontem, ao Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, para participar da primeira novena em louvor à santa em 2017. Além de agradecimentos, os fiéis encaminharam pedidos à Virgem Maria relacionados à saúde e a empregos.

O comparecimento em grande quantidade dos devotos ao templo religioso surpreendeu o pároco catarinense Márcio Halmenschlager, há 11 meses na função. O problema do engarrafamento de veículos no acesso dos fiéis ao santuário perdura. Somente dois agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram vistos no começo da noite no local, quando milhares de devotos e também carros se concentravam na área. Muitas pessoas ligaram para a paróquia informando que não tiveram acesso ao santuário, por causa do problema do trânsito.

“Para falar a verdade, todos nós fomos surpreendidos. Tivemos que fechar cinco vezes os portões do pátio, porque não comportou a entrada de carros. Então, foi uma participação maciça, fora de série, desde as 5h30 até as 21 horas, com a última novena”, afirmou. Foram realizadas 16 novenas e três missas durante o dia. Atuaram cinco padres da congregação missionários redentoristas e também houve a participação de padres diocesanos e freis. Os religiosos participaram das confissões e na celebração das novenas.

A novena é um momento de oração, de agradecimento por graças alcançadas pelos devotos, com as bênção dos objetos religiosos, como da água e do sal, bênção para a saúde. “Por ser a primeira do mês, nós temos a Consagração de Nossa Senhora, e é um dos motivos que mais aproxima as pessoas. Muitos vêm para agradecer, pedir e, claro, e as confissões. O que mais se pede é pela saúde e agradecimento por maravilhas que Deus tem concedido por intercessão de Nossa Senhora. Empregos são pedidos, sim. Muitas carteiras de Trabalho são oferecidas para fazer a bênção”, destacou padre Márcio.

A programação de ontem no santuário contou até com a participação de representantes de estados como Santa Catarina, Paraná, Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro. A confissão e as orações dos fiéis na primeira novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi explicada por padre Márcio. “Como a expressão usada pelo povo no confessionário, ‘nos precisamos fazer uma faxina na nossa casa’. Eu preciso limpar o meu coração para que Deus possa ter espaço em nossa vida. E Deus se apresenta na vida das pessoas quando o coração está limpo, quando a casa está limpa”.

A auxiliar administrativa Tereza Andrade, 46 anos, moradora do bairro do Guamá, externou sua fé. “Toda primeira novena do ano eu venho. Vim agradecer pelo ano de 2016 e pedi pela saúde da minha família. Eu sempre sou atendida”, disse. O professor Maurício Barata, 38 anos, morador da Pedreira, compareceu ao santuário com a mulher e duas filhas. “Agradeci pela saúde e harmonia da minha família”, disse.