DEVOÇÃO - Fiéis comparecem em massa à primeira novena do Perpétuo Socorro de 2017

Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Mais de 55 mil pessoas de diferentes idades compareceram, ao longo do dia de ontem, ao Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, para participar da primeira novena em louvor à santa em 2017. Além de agradecimentos, os fiéis encaminharam pedidos à Virgem Maria relacionados à saúde e a empregos.