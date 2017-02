Valores serão de R$ 30 para arquibancadas e R$ 50 para cadeiras

Por: Redação ORM News

Em 13 de fevereiro, 2017 - 19h23 - Parazão

Apoiado no dilema 'trocar o chip', o Paysandu - derrotado no Re-Pa - divulgou o cronograma de venda de ingressos para a partida desta quarta-feira (15), contra o São Francisco, na Curuzu, às 20h30, em Belém. A partida será válida pela terceira rodada do campeonato paraense.

As vendas começarão a partir das 8h desta terça-feira (14), com os valores de R$ 30 para arquibancadas e R$ 50 para cadeiras, na Curuzu, na sede social bicolor e em lojas oficiais do clube.

Os estudantes terão que reservar seus bilhetes especiais, com valor de R$ 15, a partir das 19h desta segunda-feira (13). A retirada acontecerá às 18h de amanhã (14), na sede social. A carga é de apenas 320 entradas.

A carga de ingressos para venda, porém, é de apenas 4.020 unidades. Isto porque 980 serão resrvadas às gratuidades e 3 mil para o Sócio Bicolor, totalizando um público máximo de 8 mil espectadores.