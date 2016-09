Dia marcado pelo posicionamento público do grupo de jogadores terminou com retorno do Papão ao Olímpico do Pará

Por: Redação ORM News

Em 05 de setembro, 2016 - 19h11 - Série B

Os apelos de alguns jogadores - especialmente os que estão no clube desde 2015 - para voltar a jogar no Mangueirão deram resultado somente nesta segunda-feira (5). Diante do aproveitamento pífio do Paysandu na Curuzu em 2016, a diretoria, enfim, pediu à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para voltar a jogar no Olímpico do Pará.

Nesta Série B, 11 jogos em Belém, sendo somente um empate em 1 a 1 contra o Oeste no Mangueirão. Dos outros 10 jogos, o Bicola amargou duas derrotas, quatro empates e quatro vitórias, com aproveitamento de 53%. A campanha é fraca quando comparada ao que o clube alcançou em 2015, quando, dos 19 jogos na capital paraense, somente um foi na Curuzu (vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 1). No Mangueirão, o ano passado contabilizou 12 vitórias, quatro empates e duas derrotas, conquistando, portanto, 74% dos pontos possíveis.

A confirmação da diretoria de competições da CBF acerca da mudança foi publicada no site oficial da instituição na tarde desta segunda-feira. O documento registrou que o motivo da alteração foi 'o pedido do clube mandante'.

O Paysandu receberá o atual vice-líder da Série B, Brasil de Pelotas (RS), às 21h30 desta sexta-feira (9), com transmissão lance a lance pelo ORM News. Ao Papão, vale a luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto que o Xavante vem para colar ainda mais na liderança do Vasco da Gama (RJ).