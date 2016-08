Derrota bicolor permitiu a queda de posição na tabela da Série B

Por: Redação ORM News

Em 27 de agosto, 2016 - 15h43 - Série B

As estreias de Robert e Rivaldinho terminaram com a quebra da invencibilidade de 13 jogos do Paysandu na Série B do campeonato brasileiro. O Papão caiu para o Oeste por 1 a 0, em um jogo marcado por lances polêmicos, inclusive, o que originou o gol do time paulista. A partida aconteceu na Arena Barueri, em Barueri (SP).

O gol do Rubrão aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo, em cobrança de penalidade de Crysan. Emerson ainda tocou na bola, mas não o suficiente para evitar a incumbência de buscá-la no fundo da rede.

A polêmica, porém, ficou no ar por conta da marcação do pênalti. No lance, Léo Artur foi desequilibrado por Roniery com um toque que aconteceu ainda fora da área. Outro lance que gerou reclamação dos bicolores foi uma penalidade não marcada em Tiago Luís ainda aos quatro minutos do primeiro tempo, em jogada parecida.

Inerente às reclamações, o Paysandu caiu para 11º na tabela de classificação da Segundona, mantendo-se com 28 pontos. O Oeste, por sua vez, saiu da 14ª para 9ª posição, ultrapassando, inclusive o Bicola.

Na próxima rodada, o Papão recebera o Tupi (MG), às 19h15 desta terça-feira (30), na Curuzu, em Belém, com transmissão lance a lance pelo ORM News. O Rubrão vai visitar o CRB (AL), às 20h30 do mesmo dia, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

1º tempo: ataque (do Oeste) contra defesa (do Paysandu)

Nas arquibancadas, o domínio entre os cânticos era da torcida o Paysandu, mas, em campo, o Oeste sobrou, apesar de não ter conseguido abrir o placar. Os 45 minutos iniciais foram do Oeste tentando marcar gols e do Paysandu marcando os jogadores rubro-negros.

A primeira oportunidade do time paulista aconteceu aos três minutos, quando Léo Artur recebeu na entrada da área e, ao invés do chute, preferiu uma tabela com Crysan que só não terminou em gol porque Emerson, esperto, saiu do gol e conseguiu se antecipar à chegada de Léo Artur.

No minuto seguinte, o Paysandu conseguiu a sua única grande chance na partida. O lance começou com um belo chapéu de Lucas, que ainda lançou Tiago Luís. O atacante bicolor entrou na área e foi derrubado, mas o árbitro Jailson Macedo Freitas (ESP) não marcou a penalidade.

A partir de então, só deu Oeste na partida. Aos 10, Franciso Alex lançou Matheus Vargas, que entrou na área no espaço deixado nas costas de Roniery e chutou forte para Emerson, bem colocado, encaixar. Aos 21, o goleiro do Papão voltou a a trabalhar em uma pancada chutada por Rodolfo. No minuto seguinte, Marquinho teve a melhor oportunidade, quando foi lançado por Léo Artur sozinho na entrada da pequena área, mas o camisa 7 chutou de primeira e mandou a redonda por cima do gol.

Já aos 26 minutos, a torcida do Paysandu voltou a levantar nas arquibancadas. Isto foi quando Roniery apareceu no meio e lançou Lucas, que, dentro da área, escorou de cabeça para Celsinho. O meia dominou no peito, mas Francis ganhou a frente do jogador do Papão, colocou a bola no gramado e saiu tocando com categoria.

2º tempo: Paysandu muda postura e Oeste 'acha' gol

Após um primeiro tempo apático ofensivamente, o Paysandu resolveu mostrar seu poderio e, aos nove minutos, fez o goleiro Felipe Alves trabalhar. No lance, Augusto Recife deixou a redonda no pé de Tiago Luís, que chutou forte no canto. O camisa 1 do Rubrão espalmou pela linha de fundo.

O jogo ficou aberto e o Oeste também teve sua chance de testar ainda mais as habilidades do goleiro do Paysandu. Aos 18, Rodolfo cobrou escanteio e Felipe Rodrigues acertou uma meia bicicleta com força. Emerson defendeu com segurança no centro do gol. Na saída de bola, o Papão chegou à frente pela esquerda. Celsinho perdeu a redonda, mas conseguiu recuperá-la a tirando do pé de Francisco Alex. O meia bicolor tentou o chute da entrada da área e mandou para fora. Os erros defensivos na tentativa de iniciar o ataque ainda na defesa também acometeu os bicolores. João Lucas, na frente da sua área de defesa, tentou um passe cheio de efeito e mandou no peito de Léo Artur, que entrou na área e chutou cruzado para grande defesa de Emerson.

Aos 31 minutos, Léo Artur voltou a aparecer pela esquerda. O atacante ex-Paysandu arrancou e foi perseguido por Roniery. O lateral do Paysandu tocou com o joelho direito no pé esquerdo de Léo, que entrou na área desequilibrado e caiu. O árbitro marcou a penalidade. Aos 31, Crysan foi para a cobrança e mandou no canto esquerdo de Emerson, que ainda tocou na bola, mas não evitou o tento do Rubrão.

Logo em seguida, Dado Cavalcanti colocou Robert no lugar de Celsinho. Minutos depois, foi a vez de Rivaldinho estrear com a camisa bicolor. Este último entrou na vaga do volante Lucas e a substituição jogou o Papão totalmente ao ataque para buscar o empate. Aos 44, Gilvan se aventurou como atacante também e tocou para Rivaldinho. A bola foi tocada por Bruno Silva e os bicolores alegaram que foi com o braço. O árbitro baiano mandou seguir o jogo e Alexandro tentou o drible em Felipe Alves, conseguiu e caiu pedindo penalidade. O árbitro repetiu a sinalização.

Já aos 47 minutos, em meio a uma pressão do Bicola, que empurrara o Oeste para o campo de defesa cada vez mais, Augusto Recife cruzou na área e a zaga rebateu na direção de Ricardo Capanema, que acertou um balaço. Felipe Alves se esticou todo e espalmou a última oportunidade de gol da partida.

Ficha técnica (Oeste 1 x 0 Paysandu)

Oeste: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, Bruno Silva e Francis; Daniel Simões (Betinho), Francisco Alex (Danielzinho), Matheus Vargas e Rodolfo (Mazinho); Léo Artur, Crysan e Marquinho. Técnico: Fernando Diniz

Paysandu: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas (Rivaldinho) e Celsinho (Robert); Mailson (Alexandro) e Tiago Luís. Técnico: Dado Cavalcanti

Gol: Crysan 31'/2ºT (Oeste)

Cartões amarelos: Francisco Alex e Crysan (Oeste); Roniery e Robert (Paysandu)

Local: Arena Barueri

Data: 27/08/2016

Hora: 16h

Árbitro: Jailson Macedo Freitas - BA (ESP)

Auxiliares: Alessandro A Rocha de Matos - BA (FIFA) e Elicarlos Franco de Oliveira - BA (ASP-FIFA)

Público: 3883 pagantes

Renda: R$ 23.025,00