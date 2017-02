Os gols foram marcados por Bergson, Alfredo e Wesley

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 19h00 - Parazão

Paysandu e Águia de Marabá se enfrentaram na tarde deste sábado (18), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. O Papão balançou as redes três vezes na primeira etapa e conseguiu o triunfo. Os gols foram marcados por Bergson, Alfredo e Wesley.

O jogo começou quente. No primeiro minuto, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e Bergson chutou com força no canto esquerdo, abrindo o placar para o Papão. Quatro minutos depois, Leandro Carvalho iniciou jogada pela direita, alçou bola na área, Alfredo tocou na saída do goleiro e ampliou a vantagem bicolor no jogo.

O terceiro gol do Paysandu, veio aos 27, Leandro Carvalho fez grande jogada individual pela direita e cruzou rasteiro na área. Wesley apareceu como elemento surpresa e chutou no contra-pé do goleiro.

No segundo tempo, o Águia tomou uma postura defensiva e recuou a equipe. "No segundo tempo conseguimos neutralizar o Paysandu, mas o placar já tinha sido feito e tínhamos que evitar uma golerada maior. O que faltou para nós foi atitude", comentou o atacante do Azulão, Cléo.

Resultados e próximas rodadas

Com o resultado, o Paysandu chega a nove pontos e alcança a liderança do Grupo A1. Na próxima rodada, o Paysandu visita o Castanhal no Estádio Maximino Porpino, na sexta-feira (24), ás 20h.

Já o Águia é o penúltimo da chave com quatro pontos. O Azulão encara o São Raimundo no Estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, na quinta-feira (23), às 20h30.