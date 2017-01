Jhonnatan foi poupado na última semana por dores na coxa

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 15h11 - Parazão

O treino desta segunda-feira (16) no Paysandu já foi respirando a partida contra o Santa Cruz, pela disputa da Taça Asa Branca, no Arruda, em Recife (PE), e contou com o retorno do volante Jhonnatan. O jogador foi poupado na última semana por conta de dores musculares na coxa.

Na movimentação, os atletas realizaram trabalho de fortalecimento na academia do clube e, em seguida, subiram ao gramado para treinos técnicos. Eles foram divididos em dois grupos sob o comando do técnico Marcelo Chamusca e Jhonnatan participou normalmente de toda a programação.

Além dele, outros jogadores também já passaram pelo Departamento Médico do clube, como o volante Rodrigo Andrade, o meia Daniel Sobralense e o atacante Bruno Veiga. Todos eles reclamaram de problemas musculares e já foram liberados. A assessoria de imprensa do clube informou que não há jogadores em tratamento no DM bicolor.

A partida contra o Santa Cruz, pela Taça Asa Branca, será às 17h deste sábado (21). A partida foi idealizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e reúne apenas as duas equipes, que conquistaram competições regionais, sendo a Copa Verde pelo Papão e a Copa do Nordeste pelo Coral.