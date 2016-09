Paraenses continuam na 15ª posição na Série B. Próximo jogo é em casa contra o Bahia

Por: Redação ORM News

Em 09 de setembro, 2016 - 23h25 - Série B

Tudo igual. Após um primeiro tempo eletrizante e com boas chances de gol perdidas para os dois lados, o Paysandu não conseguiu sair do empate com o Brasil de Pelotas-RS e segue na 15ª posição do Brasileirão da Série B. O clube paraense ainda pode ser ultrapassado pelo Goiás, que ainda não jogou nessa rodada. Já o Brasil de Pelotas, segue na parte de cima da tabela, na terceira posição.

Até então, o Paysandu segue empatando além da conta. Em 24 jogos, foram 11 empates, sendo o clube que mais obteve esse resultado no campeonato, o que vem prejudicando a campanha bicolor. A próxima partida do Papão é na terça-feira (13), contra o Bahia, no Mangueirão.

Veja como foi a partida lance a lance

1º tempo: Paysandu busca empate e perde boas chances em jogo lá e cá

O jogo começou eletrizante. O Paysandu iniciou a partida precionando desde o primeiro minuto, mas foi o Brasil de Pelotas quem primeiro balançou as redes. O lateral Weldinho avançou bem pela direita, chegou sozinho na cara do gol de Emerson, tentou o cruzamento, mas a bola tocou no calcanhar do goleiro bicolor e foi para o fundo do gol aos 5 minutos da partida.

O Paysandu sentiu um pouco o gol e começou a perder bolas no meio de campo e na defesa, mas logo em seguida reagiu. Aos 12 minutos João Lucas fez belíssimo cruzamento para a área e Lucas deu um chutaço de primeira para boa defesa do goleiro Eduardo Martini do Brasil de Pelotas.

Mas aos 15 minutos ninguém segurou o Papão. Após boa troca de passes no meio de campo, Tiago Luís recebeu boa bola na entrada da área e deu um belo chute no ângulo direito, dessa fez sem defesa para o goleiro. Golaço com direito a bola no ângulo.

Aos 17, o Paysandu tentou pela direita, Ronieri deixou para Leandro Cearense, mas Lucas bateu e chutou para fora dando susto no goleiro do Brasil. Dois minutos depois Tiago Luís fez boa jogada e chutou para mais uma defesa de Eduardo Martini.

Aos 30 minutos, Tiago Luís, ele mais uma vez, cobrou bem escanteio pela esquerda e a cabeçada de Gilvan carimbou a trave. Nos últimos minutos do primeiro tempo, tentativas para ambos sem muito perigo.

2º tempo: tentativas de gols e muitas substituições

Na volta ao gramado, os times iniciaram com a mesma pegada do primeiro tempo. Logo aos dois minutos o Paysandu teve mais uma chance - inacreditavelmente perdida - de gol. Após cobrança de escanteio, Lucas deu boa cabeçada e Weldinho tirou de cima da linha.

Aos 13 minutos, novamente Lucas avançou bem pela esquerda, fez excelente passe para Maílson que chutou assustando o goleiro Eduardo do Brasil de Pelotas. A resposta do time do Rio Grande do Sul veio aos 24 minutos com Nathan, que passou por três jogadores do Paysandu e errou na hora de finalizar.

Mas ao final da partida, quem teve a última chance de desempatar foi o Brasil de Pelotas. Em boa arrancada de Weldinho, Diogo Oliveira fez um belo corte na zaga do Papão, passe certeiro para o ataque e um chute que saiu assustando Emerson.

Ficha técnica (Paysandu 1 x 1 Brasil de Pelotas-RS)

Paysandu - Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan, João Lucas e Ilaílson; Augusto Recife, Lucas (Rafael Costa); Tiago Luís (Robert), Mailson (Bruno Veiga) e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

Brasil de Pelotas - Eduardo Martini, Weldinho, Leandro Camilo, Cirilo e Maicon (Eduardo Brock). Leandro Leite, Washigton, Diogo Oliveira, Elias (Nathan), Felipe Garcia, Ramon (Marcão). Técnico: Rogério Zimmermann

Gols: Weldinho 5'/1ºT (Brasil de Pelotas-RS); Tiago Luís 15'/1ºT (Paysandu)

Cartões amarelos: Bruno Veiga (Paysandu)

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

Data: 09/09/16

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez - PE (FIFA)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva - PE (ASP-FIFA) e Cleberson do Nascimento Leite - PE (CBF-2)