Até então, somente jogadores formados nas categorias de base do clube estavam registrados

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 17h39 - Parazão

O processo de regularização dos jogadores do Paysandu junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) voltou a acontecer na tarde desta terça-feira (17). Somente no período da tarde, o clube registrou um grupo de sete atletas. Até então, só haviam sido regularizados os garotos com passagem pelas categorias de base do clube.

O grupo de registrados é composto pelos seguintes jogadores: o goleiro Marcão, o zagueiro Fernando Lombardi, o lateral esquerdo Wilian Simões, os volantes Augusto Recife e Ricardo Capanema e os atacantes Leandro Cearense e Alfredo. A intenção da diretoria é garantir a regularização de todo os 30 nomes do elenco até esta sexta-feira (20), haja vista que, no sábado (21), disputará a Taça Asa Branca, contra o Santa Cruz, no Arruda, em Recife (PE).

Antes deles, somente atletas como o zagueiro Mauro, o atacante Leandro Carvalho e meia/lateral direito Djalma tinham sigo regularizados. Destes, somente o registro de Djalma foi realizado neste ano de 2017, à 0h do dia 1º de janeiro.

Veja abaixo a lista de atletas do Bicola!

Goleiros: Emerson, Marcão e Paulo Ricardo

Laterais: Andrelino, Ayrton e Willian Simões

Zagueiros: Perema, Fernando Lombardi, Gilvan, Pablo e Mauro

Volantes: Ricardo Capanema, Augusto Recife, Wesley, Jhonnatan, Juninho e Rodrigo Andrade

Meias: Diogo Oliveira, Daniel Sobralense, André, Djalma, Marquinho e Samuel

Atacantes: Alfredo, Bruno Veiga, Bérgson, Carlos Neto, Leandro Carvalho, Leandro Cearense e Will