Processo foi retomado pelo clube na terça-feira (17). Desde então, já são 14 jogadores inscritos no BID da CBF

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 19h07 - Parazão

O Paysandu segue com o processo de regularização dos seus jogadores junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Nesta quinta-feira (19), o clube conseguiu liberar mais quatro atletas para atuar em 2017 com a camisa bicolor, foram eles: o lateral esquerdo Andrelino, o volante Juninho e o meia Samuel (à esquerda na foto), ambos vindos da Desportiva, além do atacante ex-Naútico, Bérgson (à direita na foto).

Com a publicação dos contratos do quarteto no BID (o que configura a regularização junto ao Departamento de Registros da CBF), o Paysandu já tem 14 atletas liberados para jogar pelo clube. O grupo ainda contém o goleiro Marcão, o lateral direito Ayrton, o zagueiro Fernando Lombardi, o lateral esquerdo Wilian Simões, os volantes Augusto Recife, Ricardo Capanema e Wesley, o meia Diogo Oliveira e os atacantes Leandro Cearense e Alfredo.

O elenco, porém, também possui atletas oriundos das categorias de base como o goleiro Paulo Ricardo, o zagueiro Mauro e o meia André, que já têm vínculo com a instituição. O goleiro Emerson, o volante Jhonnatan e o atacante Bruno Veiga têm contratos de longa duração, compreendendo o ano de 2017.