Quatro jogadores estão suspensos e outros dois tentam se recuperar a tempo de atuar

Por: Redação ORM News

Em 19 de setembro, 2016 - 17h36 - Série B

O elenco do Paysandu retomou os treinamentos na tarde desta segunda-feira (19), na Curuzu. Na movimentação, o time de Dado Cavalcanti realizou um jogo-treino contra a equipe sub-20 do clube, mas a dor de cabeça para a próxima rodada da Série B do campeonato brasileiro está formada e concentrada no sistema defensivo.

Expulso contra o Náutico, o lateral direito Roniery puxa a fila de desfalques confirmados. Além dele, os volantes Ricardo Capanema, Augusto Recife e Lucas estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo em sequência. O problema é que os prováveis substitutos, Ilaílson e Domingues, estão no Departamento Médico, sendo que o primeiro trata de uma lesão no joelho direito e o segundo de um corte no pé.

Para suprir as ausências, o técnico Dado Cavalcanti poderia contar com Edson Ratinho para a lateral direita e teria que escolher companheiros para Jhonnatan no setor defensivo do meio-campo. Caso Ilaílson e Domingues não joguem, as opções seriam as improvisações dos zagueiros Gualberto e Pablo e do meia Rafael Costa.

A partida entre Paysandu e Bragantino está marcada para as 20h da próxima segunda-feira (26), na Curuzu, em Belém, pela 27ª rodada da Série B do campeonato brasileiro, com transmissão lance a lance pelo ORM News.