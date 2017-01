Bicola tenta um patrocínio de R$ 3 milhões da Caixa Econômica Federal

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 15h16 - Futebol

Empossado como presidente do Paysandu na noite da últuima terça-feira (17), Sérgio Serra (foto) viajou na madrugada desta quarta-feira (18) a Brasília (DF) para participar das tratativas acerca da renovação do patrocínio recebido pela Caixa Econômica Federal.

A relação comercial entre os clubes neste formato começou em outubro de 2016, quando o Bicola conseguiu regularizar sua situação fiscal. De posse das Certidões Positivas e Negativas, o clube deu entrada no pedido de patrocínio e recebeu R$ 600 mil diluídos em quatro meses.

Desta vez, o clube tenta aumentar a pedida. De forma extra-oficial, o clube tenta um contrato de R$ 3 milhões pelo ano, ou seja, R$ 250 mil por mês. Ainda em 2016, chegou a ser comentada a existência de conversas para que o Bicola buscasse um valor ainda maior (algo em torno de R$ 4,8 milhões ao ano, ou R$ 400 mil ao mês). Em 2016, a Caixa investiu um total de R$ 128,5 milhões em patrocínios para clubes de futebol. Veja abaixo!

Em entrevista ao ORM News, o diretor de futebol do Papão, Victor Sampaio, confirmou que a folha salarial do clube está girando em torno de R$ 500 mil, mas que deve aumentar para aproximadamente R$ 800 mil para a Série B do campeonato brasileiro.