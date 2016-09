Partida era válida por uma excursão bicolor pelo nordeste. Neste sábado (17), porém, será pela Série B do campeonato brasileiro

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 17h48 - Série B

Embalado pela vitória sobre o Bahia, no Mangueirão, em Belém, o Paysandu vai enfrentar o Náutico na Arena Pernambuco, em Recife (PE), com as missões de seguir com a reabilitação na Série B do campeonato brasileiro e também a de derrubar um tabu que já dura 81 anos.

A última vez que o Papão conseguiu vencer o Timbu Mauriciano na capital pernambucana foi no dia 5 de setembro de 1935. O placar foi de 6 a 2 para os bicolores comandados por Quarenta (pai de Quarentinha, maior artilheiro da história do Botafogo) e Heitor, na terceira partida de uma excursão do Bicola pelo Nordeste que durou quase três meses.

O motivo da excursão foi a não realização do campeonato paraense daquele ano de 1935, por conta de uma briga política que colocou lideranças do futebol paraense da época em lados opostos. A diretoria do Bicola escolheu o Nordeste para promover uma excursão e manter o time em atividade. Foram 21 jogos, oito vitórias, dois empates e 11 derrotas, com 57 gols marcados e 52 gols sofridos. Os adversários foram Náutico, Sport, Tramways, Seleção de Pernambuco, Santa Cruz, CSA, Bahia, Vitória, Fortaleza, Seleção do Ceará, Ceará, América (CE), Tupan (MA), Sampaio Corrêa (MA), Automóvel (MA), Maranhão (MA) e Sírio (MA).

No total, entre partidas oficiais e amistosos - como foi o caso da excursão -, Papão e Timbu se enfrentaram 26 vezes, com oito vitórias do Bicola, 10 empates e oito triunfos pernambucanos. A artilharia está didivida com 36 gols para o Papão e 45 para o Náutico.

O Papão visita o alvirrubro às 16h30 deste sábado (17), na Arena Pernambuco, em Recife (PE), pela 26ª rodada da série B do campeonato brasileiro, com transmissão lance a lance pelo ORM News.