Bicolor busca a reabilitação diante do São Francisco para ir ao topo do grupo A1

Em 15 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Paysandu vai entrar em campo modificado para enfrentar o São Francisco hoje à noite no estádio Leônidas Castro, ainda pela 3ª rodada do Campeonato Paraense. Ricardo Capanema, Leandro Carvalho e Alfredo estão confirmados como titulares no Paysandu. Vai ser a primeira vez que Alfredo entra como titular. Alfredo fica no lugar de Leandro Cearense. Capanema cumpre a função que era de Rodrigo Andrade, que não joga por estar suspenso, e Leandro Carvalho vem na posição de Jhonnatan. O Paysandu ocupa a lanterna no grupo A1 do Parazão, com 3 pontos e precisa da reabilitação, para não deixar seus torcedores enfurecidos. Já o Leão Santareno também é lanterna, só que do outro grupo, o A2, sem pontos ganhos.