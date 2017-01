O programa Sócio Bicolor apresentará uma grande reformulação

Por: Redação ORM News

Em 09 de janeiro, 2017 - 10h57 - Futebol

O Programa Sócio Bicolor lançará diversas novidades para o ano de 2017 em um evento que será realizado nesta segunda-feira (9), no auditório Satoshi Sató, no Hotel Antônio Diogo Couceiro, localizado na Curuzu.

O lançamento será fechado apenas para convidados e representantes da imprensa, além de 18 associados em dia com o Sócio Bicolor, que foram sorteados e terão o privilégio de acompanhar todo a programação e ver de perto todas as novidades que o programa trará aos seus associados.

Depois de quase quatro anos de fundação, o Sócio Bicolor apresentará uma grande reformulação, atendendo a todos os associados em dia do programa e atraindo a atenção dos torcedores que ainda não se tornaram sócios do maior clube da Amazônia.

O evento iniciará pontualmente às 19h30, e contará com uma transmissão ao vivo na página do Programa Sócio Bicolor no Facebook.