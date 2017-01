O Papão perdeu por 3 a 2 para o tricolor paranaense. Com o resultado, o Paysandu terminou a rodada na última posição do grupo 6

Por: Redação ORM News

Em 03 de janeiro, 2017 - 21h54 - Futebol

A garotada do Paysandu começou sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior com o pé esquerdo. O Papão perdeu em sua estreia, por 3 a 2, para o Paraná, na noite desta terça-feira (3), no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

O Paraná abriu o placar em cobrança de pênalti de Guga, aos 2 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Aslen empatou o jogo para Paysandu , aos 30.

Já no segundo tempo, aos 8 minutos, Guga voltou a ampliar o placar para o tricolor paranaense. O Papão conseguiu novo empate com André, aos 17. O Paraná sacramentou a vitória aos 47, com Grabriel.

Com o resultado negativo, o Paysandu fica em último lugar do grupo 6. A equipe bicolor volta a campo na próxima quinta-feira (5), quando vai encarar a Penapolense-SP, ainda com chance de classificação.