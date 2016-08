Em casa, Paysandu quer os três pontos contra o vice-lanterna da Série B

Por: O Liberal

Em 30 de agosto, 2016 - 08h50 - Série B

O Paysandu entra em campo hoje sabendo que só a vitória interessa se quiser continuar sonhando com o acesso para a Série A. O jogo pela 22ª rodada da Série B será contra o Tupi-MG, às 19h15, na Curuzu. Com a derrota no sábado para o Oeste, por 1 a 0, o Paysandu caiu para a 12ª colocação, com 28 pontos. Se vencer, pode subir até para a 9ª colocação. A combinação de resultados de outras partidas também pode ajudar os alviazuis. O resultado positivo para o Paysandu pode empurrar o Tupi ainda mais para baixo da tabela - o time mineiro já está na penúltima colocação da Segundona.

Com o intervalo de apenas dois dias entre as rodadas, o Alviceleste acabou ficando com pouco tempo para a preparação contra o Tupi. Dado Cavalcanti priorizou então a teoria e a recuperação dos atletas, para levantar o moral e deixar os jogadores bem tranquilos e confiantes para a partida de hoje.

Na cabeça da Dado Cavalcanti o time está escalado. Ele depende apenas da avaliação física dos jogadores para saber o nível de desgaste. Para tentar poupar algum desfalque na partida contra o Tupi, os jogadores realizaram o único coletivo ontem à tarde.

“O time está escalado na minha cabeça. Mas vou esperar a avaliação da comissão técnica. Mas a minha expectativa é de manter a equipe que vem jogando. Preciso saber qual o nível de cansaço dos jogadores. Tivemos um jogo duro e uma viagem ainda mais dura. A minha intenção é de manter a mesma equipe que começou jogando, apenas com a troca do Roniery, que eu ainda não defini quem será o substituto. Eu prefiro ter cautela na escalação por se um jogo crucial para a nossa posição no campeonato”, explicou o técnico.

Como o técnico já avisou, a única mudança certa é a do lateral direito Roniery. Ele levou o terceiro amarelo no jogo contra o Oeste e está suspenso. Para a posição, Cavalcanti tem como opção o também lateral Edson Ratinho, que está entrosado com a equipe e jogou muitas vezes na função, além do zagueiro Domingues, improvisado.

“O Edson Ratinho é um jogador especialista, que faz a função do Roniery, e o Domingues é homem por fora, que pela força física e altura pode também vir nessa função. Mas tudo vai depender do que eu vou definir como prioridade. Mas claro que jogando em casa a intenção é fazer o mínimo de trocas possíveis e tentar manter a escalação da equipe igual a de outros jogos”, analisa o técnico do Paysandu.

Do jogo contra o Oeste para o adiante do Tupi foram apenas dois dias de diferença e uma viagem nesse tempo. A curta distância entre uma rodada em outra obriga a equipe bicolor a não lamentar a derrota para o clube paulista e focar no clube mineiro.

“O único lado bom dessa proximidade dos jogos é que não dá tempo de lamentação. A partir do momento que descemos lá no vestiário em Barueri, descemos pensando no Tupi. Esquecemos o adversário e o que passou. Agora é fazer o nosso melhor. Treinamento não existe. Não dá para exigir mais dos atletas, tive que pensar na recuperação deles. Mas o que der para fazer em termos de informação, mostrar imagem, de conversas individuais, vamos fazer. Estamos nas 48 horas pós-jogo, que é onde o cansaço se faz presente mais forte. Mas se fizerem bem o regenerativo, vão estar prontos para o jogo contra o Tupi”, finaliza Dado Cavalcanti.