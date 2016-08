Delegação bicolor embarcou rumo a Lucas do Rio Verde (MT) na tarde desta quarta-feira (31). Partida será nesta sexta-feira (2)

Por: Redação ORM News

Em 31 de agosto, 2016 - 17h13 - Série B

A goleada sofrida para o Tupi na Curuzu trouxe consequências diretas à escalação do Paysandu. Então titular absoluto do 'novo Paysandu' de Dado Cavalcanti, o meia Celsinho foi sacado até mesmo do banco de reservas. Por outro lado, o treinador nada pode fazer em relação ao veto do goleiro Emerson, que voltou a apresentar dores no quadril.

A delegação do Paysandu embarcou rumo a Lucas do Rio Verde (MT) na tarde desta quarta-feira (31) para enfrentar o Luverdense no estádio Passo das Emas às 21h30 desta sexta-feira (2) e contou com o retorno do lateral direito Roniery, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Tupi.

Diante deste quadro, o bicola deve ter ao menos quatro ou cinco mudanças em relação à equipe titular do último jogo. Marcão assumirá a camisa 01, enquanto que Roniery deverá retomar a posição que foi ocupada pelo contestado Edson Ratinho. No meio-campo, Ricardo Capanema cumprirá suspensão por ter sido expulso contra o Tupi. A primeira opção seria o também volante Ilaílson ou o zagueiro Domingues, que já atuou na posição de forma improvisada nesta mesma Série B. No entanto, há a opção de escalação somente de Augusto Recife e Lucas como volantes, enquanto que o meia Robert entraria na vaga como meia armador ao lado de Tiago Luís. Rivaldinho, portanto, ficaria com a vaga no ataque. Neste formato, o Bicola jogaria com Marcão; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Augusto Recife, Lucas, Robert e Tiago Luís; Maílson e Rivaldinho.

O Paysandu precisa vencer o Luverdense para se afastar da zona de rebaixamento, uma vez que, atualmente, ocupa a temerária 15ª colocação, a seis pontos da Z4 e a nove do sonhado grupo de acesso à Série A do Brasileiro de 2017. Veja abaixo a lista completa do PSC:

Goleiros: Marcão e Paulo Ricardo

Laterais: Roniery, Edson Ratinho, João Lucas e Raí

Zagueiros: Domingues, Fernando Lombardi, Gilvan e Gualberto

Volantes: Augusto Recife, Ilaílson e Lucas

Meias: Rafael Costa, Robert e Tiago Luís

Atacantes: Alexandro, Maílson e Rivaldinho