Em 13 partidas, Bicolores só perderam duas partidas para a equipe de Lucas do Rio Verde

Por: Redação ORM News

Em 02 de setembro, 2016 - 20h44 - Série B

Empatados em pontos (28 para cada), Paysandu e Luverdense se enfrentam na noite desta sexta-feira (2), no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), com a corda no pescoço. A causa é a proximidade máxima com a zona de rebaixamento. Ao Paysandu, o retrospecto pode ser um motivador a mais, uma vez que, em 13 jogos na história, o retrospecto é positivo.

Paysandu e Luverdense já se encontraram 13 vezes, sendo a primeira em 2008, na disputa da Série C. ALiás, os dois disputaram jogos pela Terceirona até 2012, quando o Papão subiu para a Segundona. Em 2014, foi a vez do Luverdense subir, mas o Bicola já havia sido rebaixado. Em 2015, houve o reencontro, já na Série B do campeonato brasileiro. No retrospecto, os bicolores venceram seis partidas, contra as duas do Luverdense e outros cinco empates. Na artilharia, o Paysandu já anotou 19 gols, quatro a mais que o Verdão do Norte.

Para a partida de hoje, o Paysandu vem pressionado após ter sido goleado na Curuzu pelo Tupi, com o placar de 3 a 0. Diante disto, o técnico Dado Cavalcanti deixou dois então titulares em Belém por opção técnica e trocou outros dois. No LEC, Junior Rocha tem o retorno de Paulinho à lateral esquerda e Hugo ao ataque, enquanto que lançará o garoto da base, Gabriel Passos, na vaga do suspenso - e experiente - Raul Prata.