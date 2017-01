Jogadores se apresentam e são submetidos a exames clínicos rotineiros até quarta-feira

Da Redação

02 de janeiro, 2017

O Paysandu dá inicio hoje à temporada de 2017 começando a realização de exames médicos e clínicos para avaliação da situação de cada jogador, sobretudo dos reforços contratados no mês passado. Essa será as atividades hoje, amanhã e na quarta-feira, 4. Quando todo os exames clínicos for concluído, o elenco será apresentado na Curuzu no dia 5, quinta-feira em horário a ser divulgado pela assessoria de imprensa bicolor.