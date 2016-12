O jogador está com 25 anos e deve se apresentar ao Paysandu no dia 2 de janeiro

Por: O Liberal

Em 22 de dezembro, 2016 - 08h37 - Futebol

Em entrevista coletiva à imprensa, na Curuzu, no começo da noite de ontem (21), o presidente eleito do Paysandu, engenheiro Sérgio Serra anunciou a contratação do meia Bergson, que estava vinculado ao Náutico, de Recife. O Paysandu vinha mantendo contato com o jogador desde a semana passada. No entanto, a conclusão do negócio só foi possível com a intermediação do executivo Alexandre Faria, que conversou com o jogador, no Recife e com os seus familiares. Clubes como a Chapecoense e o Ceará estavam interessado no concurso do meia Bergson.

“A contratação de Bergson contou com atuação decisiva do Alexandre Faria. Nós vínhamos conversando há duas semanas, entretanto, o acordo foi selado com a ida de Alexandre até Recife, quando foi acertar seu contrato com o Sport”, disse Sérgio Serra.

Bergson é polivalente, atua como meia, chegando para “abastecer” os homens de frente, e também como um atacante que gosta de cair pelas laterais do gramado.

Como profissional, Bergson estreou pelo Grêmio Futebol Portalegrense aos 19 anos. No Náutico, Bergson passou duas temporadas. Este ano, o meia Bergson marcou 9 gols atuando ao lado do paraense Roni. Além dos clubes brasileiros, Bergson tem no currículum passagens pelo futebol coreano e português.

O jogador está com 25 anos e deve se apresentar ao Paysandu no dia 2 de janeiro, segundo palavras de Sérgio Serra.

JONAS

O Paysandu, de acordo com o diretor Vitor Sampaio, terá um elenco com 28 jogadores. Já tem 26, com o meia Bergson. Faltam dois atletas para completar a lista. É um lateral e um atacante. Vitor Sampaio despista sobre Jonas, do América Mineiro, afirmando que o Paysandu não tem pressa em definir as contratações. “Podem acontecer antes do fim do mês ou para janeiro. Temos três nomes, tanto lateral como atacante para avaliarmos o melhor para o time”, diz.

Bérgson iniciou a carreira em 2004, na categoria infantil do Internacional. Sem espaço no clube gaúcho, transferiu-se para o Grêmio, em 2006. Em 2009, disputou seu primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 e em 2010 a sua primeira Copa São-Paulo de Futebol Júnior, sendo um dos destaques da campanha do Tricolor dos Pampas. Em dezembro de 2009, Bergson atuou pela primeira vez pelo time principal.

Em 2010, foi promovido ao elenco profissional do Grêmio, tendo poucas chances no time titular pela sua falta de experiência e pela concorrência com jogadores de renome no futebol gremista.

No início de 2011, Bergson foi emprestado pelo Grêmio ao Suwon Samsung Bluewings, clube da Coréia do Sul. Porém, sem conseguir se firmar, o jogador acertou seu retorno ao Grêmio no mesmo ano. Em 26 de julho de 2011, Bergson foi anunciado por empréstimo ao Vila Nova (GO) até o final do ano.

Em 2014, o meia gaúcho foi emprestado novamente, desta vez, para a Chapecoense. Em janeiro de 2015, foi emprestado, para o Busan IPark (Coreia). Na metade do ano, foi contratado pelo Náutico para disputar a Série B 2015. No timbu marcou 4 gols. Em 2016, renovou o seu vínculo com Náutico.