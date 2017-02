Clássico será transmitido lance a lance, com vídeos dos melhores momentos, pelo Portal ORM News

Em 12 de fevereiro, 2017 - 13h12 - Parazão

Além de vir de derrota para o Independente com um jogador a mais, o Paysandu ainda terá outra pressão para o Re-Pa deste domingo (12), no Mangueirão, em Belém, pela quarta rodada do campeonato paraense. Após combinações de resultados, o Bicola caiu para a lanterna do grupo A1.

A rodada começou no último sábado (11), com o empate em 1 a 1 entre Águia e Pinheirense, no Zinho Oliveira, em Marabá. Os gols de Bernardo, para o Azulão, e de Biolay, para o General da Vila, fizeram o time de Icoaraci somar um ponto e avançar dentro do grupo do Papão.

No mesmo dia, o Castanhal 'deu uma força' para o Paysandu e goleou o Paragominas dentro da Arena Verde, em Paragominas. O placar de 3 a 0 foi construído graças aos gols de Tony Love, Bruno Santa Maria e Abner. Essa vitória, aliás, deixou o Japiim empatado com o Remo, com os mesmos 5 pontos.

Ja na manhã deste domingo (12), o Cametá arrancou sua primeira vitória na competição, no sufoco. O jogo foi contra o São Francisco, no Parque do Bacurau, em Cametá, e só teve gol porque Rafael Paty mostrou eficácia na cobrança de pênalti. O Mapará, portanto, arrancou e derrubou o Papão para a última colocação do grupo.

Se vencer o Remo hoje, o time de Marcelo Chamusca - atualmente com três pontos - pode pular para a segunda colocação, mas ainda precisará torcer contra o São Raimundo, dono da posição. O Mundico recebe o Independente às 17h de hoje, no Colosso do Tapajós, em Santarém.