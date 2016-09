O Papão precisa vencer o 7o colocado para se afastar da zona de rebaixamento

Por: O Liberal

Em 13 de setembro, 2016 - 07h40 - Série B

A vitória é uma necessidade para o Paysandu, que hoje à noite joga contra o Bahia-BA, às 19h15, no Mangueirão, pela 25ª rodada da Série B. O Papão está a apenas dois pontos do primeiro colocado da zona de rebaixamento e precisa vencer para se afastar da 16ª colocação. O time mostrou uma melhora no último jogo, contra o Brasil-RS, mas o empate não ajudou em nada. O adversário será difícil e também vai tentar fazer de tudo para sair com a vitória de Belém. O Bahia está na 7ª colocação e busca, assim como o Paysandu buscava, o acesso para a Série A.

Para que conseguir a primeira vitória na Série B após o jejum de quatro jogos, Dado Cavalcanti aposta na mesma escalação do último jogo. Tiago Luis, que era dúvida, disse estar bem e afirmou que tem condições de jogar. Com isso, a escalação provável deve ser: Emerson, Roniery, Lombardi, Gilvan e João Lucas, Ilaílson, Augusto Recife, Lucas, Tiago Luís e Maílson; Leandro Cearense. O técnico bicolor ainda relacionou para o provável banco de reservas Marcão, Gualberto, Edson Ratinho, Celsinho, Jhonnatan, Rafael Costa, Raí, Ricardo Capanema, Robert, Alexandro, Bruno Veiga e Rivaldinho.

O técnico não poupa elogios à equipe e acredita que no jogo contra os baianos o time pode se encaixar bem e conseguir os três pontos. “Os motivos dos elogios foi por visualizar em campo uma equipe que produziu, que marcou bem, que estava encaixada no grupo e merecia a vitória. E eu sempre falei que a vitória está próxima da equipe que merece. Penso também que é possível corrigir e melhorar a equipe. A minha intenção é de repetir a equipe. Alguns jogadores estão se recuperando mais do que outros. Tiago é um desses casos, mas a minha intenção é de repetir a equipe. Porque a evolução vai trazer a vitória e mexer agora não é ideal. Os jogadores se sentem mais confortáveis e isso é possível com a repetição do elenco em campo”, comenta Dado Cavalcanti.

O time sabe que a situação na Série B do Campeonato Brasileiro é preocupante, mas precisa estar tranquilo para conseguir a vitória. “Queremos voltar a vencer. Essa é nossa preocupação. Lógico que quando estamos atrás isso se torna mais preocupante. Só vamos ficar mais tranquilos quando somarmos os três pontos. Somar um ponto só faz com que a gente fique mais proximo da zona de rebaixamento”, explica o técnico do Paysandu.

Dado Cavalcanti sabe que o Bahia é um adversário difícil. Com um dos maiores orçamentos da Série B e uma boa defesa, o time baiano será uma pedreira para os alvicelestes. “Bahia tem muita qualidade técnica individual e coletiva. O orçamento do Bahia é um dos maiores da Série b. O problema quando se joga contra adversário assim e que o time pode ter capacidade para mudar o resultado da partida. A gente precisa manter o mesmo nível de intensidade de jogo, mas um descuido pode custar caro. Mas eu acredito na equipe porque fizemos uma boa partida na sexta e por isso vou tentar repetir a escalação, porque estamos perto de encaixar. Com a evolução de confiança e entrosamento tudo vai voltar. A confiança está retornando e no jogo passado mostramos isso em campo ao conseguir o empate”, afirma.