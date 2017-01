Inscrições estão abertas e aulas de todos estão previstas para começar no dia 17 deste mês

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 15h35 - Mais esportes

Um clube não é só futebol. Pensando nisso, o Paysandu resolveu, pela primeira vez, abrir ao mesmo tempo escolinhas para futsal, basquete e handebol, sendo que esta última funcionará pela primeira vez no clube. As inscrições estão abertas e sendo realizadas na sede social do clube, sob o valor de R$ 60 por modalidade. As aulas começarão no dia 17 deste mês de janeiro.

A medida foi o resultado de uma percepção da diretoria do clube, que notou um aumento na procura pelos esportes olímpicos no Papão, como contou o diretor da sede social, Claúdio Rogério: 'Fizemos um levantamento de procura das modalidades e por conta de todo o movimento que os jogos olímpicos causou, e das grandes conquistas que o Paysandu teve neste ano, houve uma grande procura por estes esportes. Por isso decidimos abrir vagas para escolinha nestas modalidades olímpicas', disse.

No Futsal, a escolinha abrirá vagas nas categorias Sub-9 até o Sub-20, recebendo alunos de 7 a 19 anos. No Handebol, a escolinha terá vagas para crianças e adolescentes entre 10 a 16 anos. No Basquete, as vagas para a escolinha desde o Sub-12 até o Sub-19.

A grande novidade é o handebol bicolor, que tem o comando técnico e a coordenação de Davina Gadelha, dez vezes campeã paraense e tricampeã do Norte. 'Conversamos com a técnica Davina sobre a possibilidade dessa escolinha e ela aceitou a ideia na mesma hora, agradecendo a nossa iniciativa de angariar novos atletas para a modalidade', finaliza.

Veja abaixo os documentos necessários para a realização da inscrição na escolinha:

-2 fotos 3x4 -1 cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno -1 cópia do RG do responsável -1 cópia do cartão de plano de saúde -Avaliação Médica -1 cópia do comprovante de residência

O valor da matrícula é de R$60. Na mensalidade o valor passa para R$70. Associados do Programa Sócio Bicolor em dia terão desconto de R$ 10 nas mensalidades.