Bicolor faz hoje a apresentação dos jogadores e da comissão técnica para a temporada

Por: O Liberal

Em 05 de janeiro, 2017 - 13h23 - Futebol

Muito embora o site oficial do Paysandu não tenha divulgado o horário, dirigentes ligados ao futebol bicolor deram a informação de que a apresentação do elenco alvi-celeste, marcada para hoje, deve acontecer às 16 horas no estádio Leônidas Castro, que foi preparado para receber a comitiva de jogadores e a comissão técnica e também a cúpula diretiva do Papão, ora iniciando sua gestão de dois anos.

O presidente Sérgio Serra fará o discurso de boas vindas a todos os jogadores e novos membros da comissão técnica, além de anunciar os desejos de uma boa temporada em 2017, quando o Paysandu partirá em busca do bicampeonato do Parazão, bi da Copa Verde e em busca do acesso à Serie A e também um melhor posicionamento do Bixcolor na Copa do Brasil, a partir das oitavas de final quando o time começa a sua participação.

A expectativa é de forte astral na Curuzu, com o elenco renovado, com destaque para Alfredo, atacante, e ex-goleador da Luverdense; Diogo Oliveira, ex-Brasil, de Pelotas; Wesley, revelação do Guarani, de Campinas, cuja saída do Bugre fez a diretoria publicar na imprensa paulista uma nota de agravo contra o empresário Lê, além do ex-jogador do Fortaleza, Daniel Sobralense, um meia com características ofensivas e com estilo de artilheiro.

O Paysandu fará ainda a apresentação de Bergson, ex-Náutico, com bom drible, passes, lançamentos e cruzamentos na medida. Bergson, marcou 9 gol pelo Timbu. E entre os remanescentes, estão os goleiros Marcão, Emerson e Paulo Ricardo, este último vindo da base, e os volantes Augusto Recife, Ricardo Capanema, Jhonnatan, Rodrigo Andrade e na zaga, Gilvan e Fernando Lombardi.

Há ainda o repatriamento do meia Djalma, que passou o ano de 2016 emprestado e retorna mais experiente. Djalma pode ser utilizado também na lateral-direita, onde já apareceu em ocasiões especiais. Mas o foco central está no atacante Leandro Carvalho, jovem com dom de jogar bola, porém, sem levar muito a sério a profissão. Leandro Carvalho seria emprestado, contudo, o presidente Sérgio Serra assumiu a responsabilidade e concedeu ao jovem atacante mais uma oportunidade com a camisa bicolor. Nessa tarefa, o dirigente máximo do Paysandu conta com a ajuda da família do jogador com quem se reuniu para ‘segurar’ o irrequieto atacante.

A diretoria aposta ainda nos ‘meninos’ da Desportiva Paraense, como o meia Samuel, o volante Juninho e lateral Andrelino. O zagueiro Perema, do São Francisco, também faz parte do elenco que se apresenta hoje.

Para ser uma receptividade grandiosa a diretoria de marketing faz sorteio entre os associados para a escolha de 11 torcedores para participarem da programação na Curuzu. A apresentação do elenco bicolor será a única atividade do Paysandu no dia de hoje.

O anúncio da contratação do lateral-direito pode acontecer no dia de hoje.