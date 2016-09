'Estou tomando as medidas jurídicas necessárias', afirmou o modelo, de 53 anos, que teve uma foto sua nua publicada em sua conta oficial no Instagram

Paulo Zulu comentou sobre o vazamento da sua foto nu nesta segunda-feira, 12, e disse que acionará a justiça para descobrir quem foi o responsável em publicar o seu clique sem roupa, no Instagram, neste domingo, 11.

O modelo, de 53 anos, que sempre foi discreto em relação a sua vida pessoal, fez um desabafo na rede social explicando o caso e divulgando a sua posição sobre o assunto, que movimentou a web.

"Sobre a repercussão da foto de ontem, me sinto no dever e no direito de esclarecer tudo para vocês que me acompanham aqui. Esta é a versão oficial sobre tudo isso! Estou muito chateado com esta invasão e já estou tomando as medidas jurídicas necessárias. Em 25 anos de carreira, nunca algo semelhante aconteceu comigo e não gostaria que isso acontecesse com ninguém. Estou muito abalado ainda e quero pedir desculpas pra quem se sentiu ofendido com a imagem", declarou o galã.

No post, o modelo reforçou que a exposição inesperada foi consequência de um crime virtual. "É uma imagem minha. Uma imagem íntima, que, infelizmente, por causa de um algum individuo mal intencionado se tornou pública. Por ser modelo jamais imaginei que um dia fosse ter uma exposição neste nível com algo tão pessoal. Fui mais uma vítima deste tipo de assédio nas redes sociais. Sempre fui uma pessoa reservada e idônea e me sinto completamente invadido e devastado com este tipo de exposição. A justiça brasileira já avançou muito nesta questão e estou atrás dos meus direitos", afirmou Paulo.

Segundo o EGO apurou, Paulo, que mora na Guarda do Embaú (SC), onde mantém uma pousada, viajou nesta segunda para realizar um seminário de defesa pessoal feminina e jiu-jitsu e ficará fora da cidade até a próxima sexta-feira, 16.

Vazamento do nude

Paulo Zulu causou na noite deste domingo, 11, ao postar em seu perfil no Instagram uma nudes – que logo depois foi deletada. Em um post antigo que foi atualizado, o modelo pediu desculpas a seus seguidores pelo incidente. “Peço desculpas por uma foto íntima que foi hakeada, mas consegui deletar. Desculpas pelo acontecido, mesmo não tendo culpa, me sinto mal com o ocorrido”, escreveu.