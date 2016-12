Mario, que está na pousada procurando pela ex-namorada, também vê tudo!

Por: Gshow

Em 31 de dezembro, 2016 - 10h45 - Novelas

Todo mundo sabe que mentira tem perna curta, e os segredos de César (Rafael Cardoso) até que têm durado bastante. Mas, aos poucos, a verdade vem à tona. Carol (Maria Joana) aparece no quarto do vilão e espera na cama até ele sair do banho. Sem nem dar chance para ele negar, ela enche o neto de Dona Sinhá (Laura Cardoso) de beijos apaixonados.

Para a surpresa dos dois, Paula (Anna Lima) chega na pousada para ver o namorado e vai entrando no quarto, sem cerimônia. Já dá pra imaginar a cara da lojista quando vê a cena, né? Ela fica uma fera e começa a xingar a filha de Ana Clara (Silvia Bandeira). E tem mais! Para não deixar barato, Paula grita Mario (Bruno Gagliasso), que está no corredor procurando a advogada, e o chama para ver tudo.

Como será que o motociclista vai reagir ao ver o rival de toalha, na cama, com sua ex-namorada?

Acompanhe a cena, que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente neste sábado (31/12).