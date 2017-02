Em 17 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Com 71 anos de história, o concurso Rainha das Rainhas é um evento organizado e realizado por muitas mãos, muitos apoiadores que juntos fazem, todos os anos, uma festa inesquecível para as candidatas, familiares, amigos, torcida e fãs da disputa. Neste ano, o concurso conta com o patrocínio da Vega Concessionária, Vale Verde Turismo e apoio do Hangar Centro de Convenções da Amazônia, Carinho do Pé e Fundação Hemopa que, em parceria, garantirão mais uma edição de sucesso.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.