Produtos utilizados no almoço de domingo estão 9% mais caros nos últimos 12 meses

Por: Redação ORM News

Em 06 de setembro, 2016 - 11h15 - Pará

O tradicional pato no tucupi, uma das iguarias mais preparadas para o tradicional almoço do Círio de Nazaré vai sair mais caro este ano. Isso porque o pato vivo pode ser encontrado por até R$ 65 nas feiras livres de Belém. Pelo menos é o que afirma uma pesquisa do Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta terça-feira (6).

Segundo a pesquisa, realizada no começo deste mês em feiras, mercados e supermercados da capital, o pato encontrado vivo e pesando entre 2,5 kg a 3,50 kg, está custando entre R$ 50 e R$ 65. Já o pato na forma congelada, encontrado nos supermercados está sendo comercializado em média a R$ 16,35, com os preços variando entre R$ 16,20 a R$ 16,50.

Diante dos preços altos, uma outra opção segundo o Dieese é o frango congelado que pode ser encontrado com preços variando entre R$ 5,45 a R$ 5,55. Por sua vez, o frango resfriado está custando em média R$ 6,84. De uma maneira geral, os principais produtos utilizados no almoço do Círio estão cerca de 9% mais caros nos últimos 12 meses.