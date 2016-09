O preço dos principais ingredientes para o almoço do Círio continuam caros

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 10h19 - Região Metropolitana

Os principais itens que compõem o tradicional almoço do Círio, como o pato e o tucupi, apresentam alta de preços de acordo com pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), nesta sexta-feira (16).

Não há muita oferta da ave em feiras livres ou supermercados de Belém, seja vivo ou congelado. O pato vivo foi encontrado em apenas duas feiras da cidade - 25 de setembro e Ver-o-Peso, com preços variando entre R$ 50,00 a R$ 70,00 por unidade pesando entre 2,50 Kg e 3,50 Kg . Já a ave congelada, vendida basicamente nos supermercados, está custando em média R$ 16,38.

O preço do tucupi depende do local de venda (feira ou supermercado), da quantidade comercializada (garrafas pet de 1 litro ou 2 litros) e no caso dos Supermercados também da marca do produto. A garrafas Pet de 2 litros foi encontrada oscilando entre R$ 5,00 a R$ 15,00.

Segundo o Dieese, a feira do Ver-o-Peso é o local onde está a maior quantidade do produto a venda é também a mais barata. O tucupi comercializado foi encontrado com preços variando entre R$ 5,00 a R$ 7,00 (garrafa pet de 2 litros).

Em outras Feiras como Jurunas, Terra Firma, Entroncamento, Guama, São Braz , Pedreira, Telegrafo e 25 Setembro, a garrafa pet de 2 litros tem preços oscilando entre R$ 7,00 a R$ 15,00. Na feira da 25 de Setembro o tradicional Tucupi da Eliete está sendo comercializado em garrafa pet de 2 litros a R$ 10,00, já o concentrado, também de 2 litros, esta custando R$ 20,00.

Nos supermercados da Grande Belém, o litro do tucupi está sendo comercializado com preços que variam de R$ 4,95 a R$ 7,59. Já a garrafa PET de 2 litros esta custando entre R$ 13,90 a R$ 14,99 dependendo do local de compra e da marca.