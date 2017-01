O ato tem repercutido negativamente na internet

Por: Portal ORM News com informações do Jornal hoje

Em 11 de janeiro, 2017 - 15h49 - Brasil

Um vídeo, divulgado recentemente nas redes sociais, tem causado indignação principalmente entre católicos. Uma religiosa, que se apresenta como pastora Zélia, da igreja Aliança com Deus ministério Barenghi, de Botucatu, interior de São Paulo, aparece, em um vídeo, quebrando imagens de vários santos com um martelo, incluindo uma de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ao fundo, pode-se perceber a presença de diversas outras pessoas enaltecendo a atitude da pastora, com palavras como "Ô, Glória!".

O conselho de pastores de Botucatu disse, por meio de nota, que não apoia esse tipo de atitude e pediu perdão aos católicos. De acordo com o código penal, tratar (algo ou alguém) com desprezo ato ou objeto de culto religioso publicamente é crime, sujeito a pena de um mês até um ano de prisão ou multa. Até o momento, ninguém registrou boletim de ocorrência.