A decisão depende da homologação do prefeito Zenaldo Coutinho

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 17h26 - Belém

Em reunião realizada na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), na tarde desta segunda-feira (16), foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes o novo valor de R$3,15 para as passagens de ônibus de Belém. Dois valores estavam sendo votados: o do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel), que havia proposto R$3,40 e o da Semob, com a tarifa de R$3,15. Durante votação, a sugestão da Semob recebeu nove votos a favor, a da Setransbel um voto e houveram duas abstensões. Agora, as tarifas seguem para a decisão do prefeito Zenaldo Coutinho para homologação.

De acordo com Roberto Sena, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), a análise para a nova tarifa é feita com base no orçamento das empresas, não levando em consideração o poder aquisitivo da população. "Se levasse em consideração a questão do poder aquisitivo do usuário, o valor não poderia ultrapassar R$3,10. Mas, está indo a R$3,15, que foi o aprovado, ou a R$3,40, que era a proposta do Setransbel. É por isso que, mesmo votando R$3,15, houve uma recomendação aprovada pelo Conselho ao senhor prefeito para que olhe a questão do poder aquisitivo do usuário ao homologar a tarifa", explicou Roberto.

O representante do Dieese ainda ratificou a importância do transporte coletivo para os usuários, mesmo com o impacto orçamentário após o reajuste. "Hoje, orçamentariamente, qualquer valor que você pague a mais, seja de um centavo ou de dois centavos, vai impactar porque o poder aquisitivo caiu. Só que o transporte coletivo hoje é vital pra uma quantidade expressiva da população. São transportados diariamente quase um milhão de passageiros. Dá cerca de 25 milhões, quase 30 milhões por mês. Então é um contingente expressivo da população que necessita do transporte coletivo", declarou.

Para Paulo Almeida, representante do Setransbel no Conselho, o reajuste na tarifa significa avanços para a melhoria dos serviços, apesar de não ser o valor que eles esperavam. "Não era aquilo que a gente solicitava, no entanto, entendemos que já é uma evolução, haja vista que já estamos há 21 meses sem recomposição tarifária", afirmou. Para o representante, a ausência de reajuste prejudica diretamente na qualidade do transporte. "Isso (a falta de reajuste) vem causando inúmeras dificuldades às empresas operadoras, e que inevitavelmente e infelizmente se reflete na qualidade dos serviços. Acreditamos que uma vez homologada a tarifa pelo senhor prefeito, esse processo possa ser revertido gradualmente", explicou.

A Semob afirmou que ainda hoje a decisão do Conselho será encaminhada para o prefeito Zenaldo Coutinho. Já a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Belém (Comus) informou que ainda não há prazo para o prefeito se pronunciar sobre a possível homologação da nova tarifa.