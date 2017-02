Jovem morreu enquanto comemorava a aprovação no vestibular da Uepa, após tentar por cinco anos

Portal ORM News

01 de fevereiro, 2017

'Ele partiu no dia mais feliz da vida dele', disse Vanda Sueli Azevedo, mãe do jovem que morreu enquanto comemorava a aprovação no vestibular. Geonne Natalino Azevedo Silva, 29 anos, foi enterrado às 14h desta quarta-feira (01), no cemitério São Nicolau, em Soure. O jovem, que há cinco anos tentava o vestibular para pedagogia, não resistiu à felicidade de ter sido um dos aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Pará (Uepa), campus Salvaterra. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (31).

Apesar da tristeza que a família está sentindo, Vanda diz estar tranquila pela realização do filho: 'Eu tô me sentindo calma porque ele realizou um sonho, que era passar no vestibular'. Geonne, que tinha mais dois irmãos, sempre contou à mãe o seu objetivo. 'Ele sabia que eu queria um filho na universidade e desde criança dizia que ia me dar essa vitória. Realmente me deu. Ele passou por mim.', conta.

O estudante se queixou de dores no peito enquanto estava na festa de comemoração do cursinho em que estudava, na tarde desta terça-feira (31). Professores prestaram socorro e avisaram à família que ele estava no hospital Municipal Menino Deus. 'Quando chegamos lá, ele já tinha falecido. Ele nunca reclamou de nada. Fomos pegos de surpresa.', contou a mãe. Duas tentativas de reanimação foram feitas pelos médicos, mas o jovem não resistiu.