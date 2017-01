Pelo menos 850 mil pessoas serão prejudicadas pela interrupção para um serviço de reparo

Por: Portal ORM com informações da assessoria

Em 17 de janeiro, 2017 - 10h23 - Belém

A adutora da Estação Bolonha, a mais importante do sistema de distribuição de água da Cosanpa, está com um vazamento grave que só pode ser contido com a substituição da parte danificada por uma nova peça, segundo informações divuldas pela Cosanpa nesta terça-feira (17). Para a reparação do problema, a estação será desligada a partir das 21h de sexta (20) às 21h de domingo (29), o que deve causar a interrupção de água em 21 bairros de Belém.

Cerca de 850 mil pessoas terão o fornecimento de água interrompido nos bairros do Guamá, Condor, Cremação, São Brás, Canudos, Fátima, parte do Marco, Terra Firme, Jurunas, parte de Batista Campos, Pedreira, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta, Marambaia, Castanheira, parte de Jaderlândia, Atalaia, Guanabara, parte do Coqueiro e parte da Cidade Nova.

Serviços preliminares já estão sendo realizados sem interromper o fluxo de água. Posteriormente, uma etapa intensiva, com trabalho sem interrupções, será realizada. A adutora é o caminho das águas. Leva o produto captado nos mananciais e tratado na Estação Bolonha até a Estação São Brás, onde se conecta com os dutos que distribuem essa água para seis setores, responsáveis pelo abastecimento de 168 mil pontos de consumo.