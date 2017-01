Banpará é o principal patrocinador do certame. Rede Cultura adquiriu direito de transmissão dos jogos

Por: Redação ORM News

Em 05 de janeiro, 2017 - 14h54 - Parazão

Uma reunião entre representantes da Federação Paraense de Futebol (FPF), da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), Banco do Estado do Pará (Banpará), Secretaria de Comunicação (Secom) e Rede Cultura definiu a manutenção do patrocínio ao campeaonato paraense de futebol. Este ano o certame se chamará Parazão Banpará 2017.

O Banpará será o principal patrocinador do campeonato, participando com R$ 3,4 milhões. Já a Rede Cultura pagará R$ 2,9 milhões pelos direitos de transmissão dos jogos. No próximo dia 10, serão fechados os detalhes para a realização do certame.

O Parazão Banpará 207 deve ser iniciado no final do mês de janeiro.