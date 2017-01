Campeonato começa no sábado (28) e deve seguir até o dia 7 de maio, com a participação de 10 clubes e investimento de mais de R$ 9 milhões

Por: Redação ORM News

Em 17 de janeiro, 2017 - 19h21 - Parazão

'Parazão Banpará 2017', este é o nome usado para o campeonato paraense deste ano. Isto graças à parceria com o Governo do Estado para o financiamento da competição. O contrato será assinado às 10h desta sexta-feira (20), no gabinete da Casa Civil da Governadoria, em Belém.

Ao todo, serão investidos no certame mais de R$ 9 milhões, sendo cerca de R$ 6 milhões do Governo do Pará, R$ 2.956.800,00 da TV Cultura por conta dos direitos de transmissão dos jogos e outros R$ 3.400.800,00 do Banpará, que continua como o maior patrocinador do evento neste ano. Destes valores, 20% serão destinados para premiar os quatro primeiros colocados da competição. O campeão receberá R$ 224 mil, o segundo terá R$ 168 mil, o terceiro ficará com R$ 112 mil e o quatro ganhará R$ 56 mil.

Vale destacar que, desde meados de 2016, foi ventilada a possibilidade de risco à realização do campeonato por conta de impasses neste acordo com o Governo do Estado. Um dos principais motivos foi a existência de irregularidades na prestação de contas da FPF (Federação Paraense de Futebol) - organizadora do campeonato - junto ao Tribunal de Contas do Estado.

O Parazão começa no outro sábado (28), com o embate entre Paysandu e Castanhal, às 18h30, na Curuzu, em Belém, com transmissão lance a lance pelo ORM News. Além deles, outros oito clubes estarão em disputa, são eles: Remo, Independente, Cametá, Águia, São Raimundo, São Francisco, Paragominas e Pinheirense. A final geral do certame está prevista para o dia 7 de maio.

Digital

A TV Cultura do Pará iniciou uma nova fase nesta terça-feira (17), com o início das transmissões em HD (high-definition), sistema com maior qualidade de som e imagem. Os telespectadores de Belém e dos 114 municípios do interior do Estado que recebem o sinal da TV, e que já possuem o receptor dessa tecnologia, já pode conferir as imagens da programação. Em breve os programas e as transmissões ao vivo também serão realizados em HD.