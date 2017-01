Campeonato inicia no próximo dia 28 de janeiro. Campeão levará R$ 120 mil

Por: Redação ORM News

Em 10 de janeiro, 2017 - 11h22 - Parazão

Representantes da Federação Paraense de Futebol (FPF), do Banco do Estado do Pará (Banpará), Cultura Rede de Comunicação e Casa Civil definiu nesta terça-feira (10), os valores de patrocínio e direito de transmissão das partidas do Parazão Banpará 2017.

O campeonato inicia no dia 28 de janeiro. O contrato de patrocínio e direito de transmissão será assinado no dia 20 de janeiro na sede da Casa Civil, em Belém.

A Rede Cultura de Comunicação pagará R$ 2,8 milhões pelos direitos exclusivos de transmissão das partidas o certame. Parte desse montante, em torno de R$ 560 mil, será destinado aos quatro primeiros colocados do campeonato.

O campeão receberá R$ 224 mil e o vice R$ 168 mil. O terceiro colocado ficará com R$ 112 mil e o quatro com R$ 56 mil. Remo e Paysandu receberão cada um R$ 786 mil por serem os principais times do campeonato. Os demais clubes dividirão cerca de R$ 84 mil.

Como maior patrocinador do campeonato, o Banpará vai destinar R$ 120 mil para o campeão, R$ 237 mil para os demais clubes e R$ 654 mil para o Clube do Remo a título de patrocínio fechado anteriormente. O recebimento de valores pelo Paysandu não foi confirmado, já que há a possibilidade de o clube ser patrocinado por banco estatal federal. A FPF receberá R$ 654 mil do banco.

O Parazão Banpará 2017 vai até o dia 7 de maio. As partidas serão transmitidas pela TV, rádio e Portal Cultura.