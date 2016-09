Atacante é o último reforço do Tricolor na temporada

Por: Lance!Net

14 de setembro, 2016 - Série B

O Paraná confirmou na manhã desta quarta-feira o último reforço para a temporada 2016. Trata-se do atacante Núbio Flávio, que estava no Fortaleza. Com a contratação, o clube confirmou que fechou o elenco para a reta final da Série B.

Em entrevista concedida ao site oficial do Tricolor, No atacante de 24 anos afirmou que ainda sonha com o acesso paranista à Série A do futebol nacional.

'O clube está muito bem estruturado. Tem um grupo competitivo e ótimas instalações. Vamos trabalhar forte para fechar bem esse ano. Estamos na briga', declarou o atacante.

Esta será a segunda passagem do atleta pelo futebol paranaense. No ano passado, ele foi contratado pelo Atlético-PR após se destacar com a camisa do Icasa-CE. No entanto, ele não realizou um jogo sequer pela equipe principal do Furacão, atuando apenas no time Sub-23.