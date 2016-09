Atletas estão na capital paranaense e devem ser anunciados durante a semana

Por: Lance!Net

Em 06 de setembro, 2016 - 15h03 - Série B

Já o meio-campista é do J. Malucelli e disputou a Série D com destaque, chamando a atenção dos dirigentes paranistas. Com passagens por Boa Esporte e Criciúma, o volante de 24 anos chega para suprir as saídas de João Basso e Jean para Estoril-POR e Corinthians, respectivamente. No grupo, ele terá a concorrência de Anderson Uchôa, Claudevan, Lucas Otávio, Otávio e Zé Victor.



Taylor está no CT Ninho da Gralha realizando exames médicos e, se aprovado, deve ser confirmado na tarde desta terça-feira. Enquanto Jaú se apresenta no Tricolor ainda nesta semana para se juntar ao elenco. Ambos ficam no time paranaense por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro.



Com 30 pontos, o Paraná é o décimo quarto colocado da Série B. No sábado, a equipe da capital recebe o Londrina, às 16h, na Vila Capanema, pela vigésima quarta rodada da competição.