Há menos de uma semana na cidade, o serviço tem desapontado alguns usários.

Por: Redação ORM

Em 14 de fevereiro, 2017 - 16h42 - Pará

Há menos de uma semana em Belém, o Uber ainda não apresentou o serviço do modo como alguns paraenses esperavam. Muitos reclamam da falta de carro disponível na hora da solicitação e de como esse problema tem se repetido.

O publicitário Leonidas Dias se cadastrou logo no primeiro dia e ainda não conseguiu usufruir o serviço. Mas, apesar disso, não deixará de usar o aplicativo. "Tentei duas vezes: uma no mesmo dia em que fiz o cadastramento e outra dois dias depois. Mesmo assim, continuarei tentando usar o Uber, por ser mais em conta. Acredito que esse problema é justificável, já que ele está em fase de implementação", afirma.

De acordo com o Uber, essa falta de carros é normal, diante do período em que o serviço chegou no Estado. Já que a procura é maior que o número de carros disponívies. Além disso, como o Uber não é regulamentando, mas funciona legalmente, os motoristas que fazem parte precisam apenas se cadastrar no aplicativo apresentando os documentos necessários. Desse modo, alguns motoristas se cadastram apenas para trabalhar durante a semana, outros aos finais de semana, causando uma ocilação na quantidade de carros disponíveis. Ainda segundo o Uber, a empresa tenta manter um equilibrío diante desse tipo de situação e afirma que os usuários podem continuar confiando na plataforma.