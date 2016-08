Salomão Larêdo e Lucas Rezende, de duas gerações de autores paraenses, lançam obras na maior feira do livro do país, em Sampa

Em 28 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Vito Gemaque

Da Redação

A literatura paraense terá vários representantes em uma das maiores feiras de livros do Brasil – a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Do grupo que visitará a capital paulista fazem parte autores já consagrados e com experiência na literatura paraense como Salomão Larêdo e Álvaro Martins, além de novos escritores do Pará como André Filho, Diego Sabádo e Lucas Rezende. A 24ª edição da bienal tem expectativa de alcançar aproximadamente 700 mil visitantes por toda esta semana. O evento começou sexta-feira passada e segue até 4 de setembro. Os visitantes passarão por 60 mil m², onde estarão representadas mais de 480 marcas das principais editoras, livrarias e distribuidoras do país. A exposição será realizada no Pavilhão do Anhembi, na zona norte paulistana. Independente da experiência ou da quantidade de livros escritos e publicados, a ansiedade é enorme para os escritores paraenses.