Brasileiros queriam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Barco teria naufragado

Por: Redação ORM News com informações da Agência Brasil

Em 26 de dezembro, 2016 - 11h23 - Pará

Um casal identificado como Regiane Viana e Lucirlei Cárita dos Reis, do município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense, além de Arlindo de Jesus Santos, morador de Rondon do Pará, estão entre os brasileiros que estavam nas Bahamas e que são considerados desaparecidos pelo Ministério das Relações Exteriores desde o último domingo (25).

De acordo com o Itamaraty, familiares informaram não conseguir mais contato com os parentes desde o dia 6 de novembro. A suspeita é de que os brasileiros viajaram em uma embarcação que teria naufragado na travessia das Bahamas, no Caribe, para os Estados Unidos, onde entrariam ilegalmente.

Oficialmente, o Ministério das Relações Exteriores não confirma que os brasileiros tenham entrado no barco para a travessia. À Agência Brasil, o Itamaraty informou que a embaixada brasileira em Nassau, nas Bahamas, e o consulado do Brasil em Miami, nos Estados Unidos, estão em contato com familiares e as autoridades caribenhas e norte-americanas na tentativa de localizar os desaparecidos. O Itamaraty disse ainda não ter informações de que os brasileiros estejam presos, mas que essa possibilidade não pode ser descartada.