Decoração de interiores tem tido cada vez mais quadros como elementos

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 18h58 - Entretenimento

Uma boa dica para deixar qualquer casa com aspecto contemporâneo e estiloso é a decoração feita com uso de quadros personalizados. Os jovens amigos Ramon Ewbank, Douglas Dinnelis e Mário Alves, que têm em comum a paixão pela arte, descobriram uma maneira de fabricar quadros modernos, de boa qualidade, estilosos e, mais importante, bons de preço.

A produção da dupla foi ganhando cada vez mais adeptos até a criação da loja on Line Moldurart, que funciona através das redes sociais: 'A nossa intenção é a de levar um pouco de arte aos lares, e com um valor de custo acessível pra todos. Costumamos dizer entre nós que queremos não só espalhar arte, mas tornar o ambiente de nossos clientes mais aconchegantes', explica Ramon.

A maioria das fotografias usadas pelos sócios da Moldurart é autoral e a madeira usada é a de reflorestamento. O valor dos quadros varia entre R$ 25 e R$ 100.

'Quadro sempre foi uma tendência e é uma das peças fundamentais para a decoração de um ambiente, só que muitas pessoas acham que isso é um artigo de luxo. Por isso queremos mudar essa visão, torná-la acessível! A arte merece ser experimentada por todos', comenta Douglas.

Mário Alves arrematou afirmando que os quadros são artigos decorativos que ajudam a dar um upgrade no visual dos ambientes: 'Esse tipo de arte demarca o estilo do lugar ajudando os moradores com questões funcionais como a acústica ou mesmo contribuindo para o humor de quem partilha o recinto. Entretanto, é preciso que esteja condizente com o temática do cômodo que você pretende decorar', disse.