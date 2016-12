O jovem Afonso Cappelo representará o time de Carlinhos Brown na final do programa

O cantor paraense Afonso Cappelo, de apenas 18 anos de idade, acaba de garantir vaga na grande final do The Voice Brasil, reality show da Rede Globo. Afonso interpretou "La Solitudine", sucesso de Laura Pausini, no programa transmitido ao vivo, concorrendo com a Brena Gonçalves e D´Lara.

Os três cantores, do time do cantor e compositor Carlinhos Brown, demonstraram cada um talento nas apresentações. Na votação dos telespectadores pela internet, Brena Gonçalves foi eliminada. Veio, então, a definição de quem deveria prosseguir no programa, com direito a participar da final. A escolha reuniu Afonso e D´lara e ficou a cargo de Carlinhos Brown que "sofreu" muito para se definir pelo nome de Afonso Cappelo.