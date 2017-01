Com força: Este ano, inverno amazônico promete volumes maiores de chuva no estado

O inverno amazônico chegou com força total no Pará e até meados de abril, o paraense deve esperar bastante chuva. De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), as chuvas deste mês estão mais do que o normal em algumas regiões do estado, basicamente na faixa norte, área que abrange as mesorregiões do Nordeste paraense, Marajó, região metropolitana de Belém e microrregião de Cametá.

Na capital, o nível de chuva está acima da média, como explica o Chefe da Divisão de Meteorologia do Sipam, Márcio Nirlando Gomes Lopes. “Em Belém, o acumulado de chuva nesta primeira quinzena de janeiro de 2017 já atingiu 268 mm, sendo que é considerado normal para o mês inteiro chover até 383 mm na capital.