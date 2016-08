O termo pet friendly é uma referência para saber em quais locais o seu pet é bem-vindo. Entenda um pouco mais sobre essa prática que cresce no Brasi

Aqueles que possuem um animal de estimação, sabem o quanto é importante mantê-lo por perto de seus donos e familiares. E o quanto é difícil deixa-los quando vamos viajar. Comigo não é diferente, tenho dois Goldens Retrivier, a Lolla e o Lui, e a Shih-tzu, Nala, e a cada viagem, uma tristeza ao pensar na distancia. Eles fazem parte da família e muitas vezes, a rotina da casa muda de acordo com as necessidades deles. Segundo o Ibope, muitas pessoas têm a intenção de ter um animalzinho, mas afirmam que não ter com quem deixar em algumas situações, é um empecilho para se ter um. Em 2012, pensando nessa necessidade, a equipe do Turismo 4 patas (www.turismo4patas.com.br), empresa voltada, especificamente, para o turismo das nossas mascotes, criou um selo de certificação para estabelecimento (“Sistema de Classificação de Meios de Hospedagem Pet Friendly”), principalmente, hotéis e pousadas, que aceitam receber animais. Assim como nossos hotéis são classificados por estrelas, os espaços certificados pelo selo, também, são por categorias: Super Premium, Premium e Standard. Hoje, já são mais de mil pousadas e hotéis pelo Brasil todo. Tudo isso para proporcionar a melhor experiência e conforto para as famílias e seus pets.

Quem não gostaria de levar seu amigo de todas as horas para suas férias? Cada vez mais comum no mundo, em hotéis, pousadas, resorts e até mesmo em cruzeiro, viajar com seu animalzinho virou - quase - uma regra. Bora Ali lista alguns hotéis e pousadas para tornar sua viagem ainda mais inesquecível.