Em 15 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Depois da alta de 2% em novembro do ano passado, após sete meses consecutivos de queda, as vendas no varejo paraense voltaram a cair em dezembro de 2016. O Estado fechou o mês com o quinto pior índice do País, de -4,4%, atrás somente da Paraíba (-6,3%), Goiás (-5,7%), Rondônia (-5,1%) e Rio Grande do Norte (-4,5%). Em todo o País, na passagem de novembro para dezembro, o decréscimo de vendas foi de 2%, com taxas negativas em 26 as 27 Unidades da Federação.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.