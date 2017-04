EM 2016: Ajuste se refere à receita estimada e a realizada no exercício passado

Por: Brasília, Thiago Vilarins

Em 26 de abril, 2017

O demonstrativo de ajuste anual da distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o exercício de 2016 foi publicado ontem no Diário Oficial da União (DOU). Segundo a Portaria 565/2017 do Ministério da Educação (MEC), o total do ajuste do Fundeb para os municípios e o governo do Estado do Pará chega a R$ 155,37 milhões.

Deste total, R$ 46,37 milhões se refere a parcela de recursos destinada ao Governo do Estado e R$ 108,99 milhões aos municípios, sendo R$ 4,75 milhões apenas para Belém. Na sequência, surge Santarém, com o ajuste total de R$ 4,31 milhões; Marabá, com R$ 3,95 milhões; Parauapebas, com R$ 3,29 milhões; Ananindeua, com R$ 2,82 milhões; Cametá, com R$ 2,65 milhões; e Breves, com R$ 2,48 milhões.