Informação será opcional e deve agilizar atendimento em situações de emergência

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 22 de dezembro, 2016 - 15h51 - Pará

As carteiras de identidade emitidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) trarão o fator RH e o tipo sanguíneo do titular a partir de 2017. A determinação consta na lei 8.443, publicada no dia 9 de dezembro no Diário Oficial do Estado. A informação será opcional e visa agilizar o atendimento em situações de emergência.

A Polícia Civil vai abrir uma licitação para a emissão de novas cédulas a partir de 2017. 'Já iniciamos o processo licitatório e estamos formatando o novo modelo como foi discriminado no decreto. Incluiremos nas próximas carteiras que serão adquiridas em 2017 o tipo sanguíneo', diz o diretor de Identificação da Polícia Civil, Ricardo Paula.

Ninguém precisará trocar a carteira de identidade. A mudança só será feita nas carteiras emitidas em 2017 e é opcional. 'Não há necessidade de trocar as carteiras de identidade que já foram emitidas. Esta informação será inserida nas carteiras do ano que vem, de forma opcional, pois não existe obrigatoriedade. No entanto, o cidadão precisa ter certeza na hora de informar qual é o seu tipo de sangue para evitar qualquer problema durante um possível atendimento de emergência médica', explica.